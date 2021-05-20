Байден звинуватив Росію і Китай у руйнуванні міжнародної морської безпеки

Дії Росії та Китаю є руйнівними для норм міжнародної морської безпеки, яка створювалася та зміцнювалася впродовж десятиліть.

Про це заявив Джо Байден під час виступу в Академії берегової охорони США у штаті Коннектикут, передає Укрінформ.

«Протягом десятиліть США забезпечували міжнародну морську безпеку. Ми та наші партнери тримали морські шляхи відкритими й безпечними», - цитує американського лідера пресслужба Білого дому.

Президент США підкреслив, що чіткі правила судноплавства та поведінки дозволяють мирно користуватися природними щедротами морів і океанів. Протягом десятиліть ці правила підтримували глобальну економіку, яка приносила користь усьому світу.

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«Але ми все частіше бачимо, що ці правила ставляться під сумнів як швидким розвитком технологій, так і руйнівними діями таких країн, як Китай і Росія, з якими я безпосередньо обговорював це - з президентом Сі, а також президентом Путіним», - повідомив Байден.

Він підкреслив, що головні морські принципи, насамперед свобода судноплавства, залишаються основою глобальної безпеки, в тому числі економічної. А коли окремі країни намагаються обманути систему та схилити правила на свою користь, це порушує рівновагу у світі, констатував американський лідер.

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Як повідомляв Укрінформ, державний секретар США Ентоні Блінкен звинуватив Росію у підривних діях в Арктиці. Він, зокрема, заявив, що РФ висуває незаконні претензії у морській сфері щодо регулювання перетину іноземними суднами Північного моря.

Фото: Andrew Harnik/Getty Images