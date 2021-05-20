Блінкен і Лавров проводять переговори у столиці Ісландії

Глави зовнішньополітичних відомств США й Росії розпочали зустріч у Рейк’явіку на полях міністерського засідання Арктичної ради.

Про це повідомляє Reuters, передає Укрінформ.

«На початку переговорів в Ісландії в ніч проти середи держсекретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров підкреслили, що між двома країнами існують розбіжності, однак вони мають працювати над окремими питаннями», - зазначається в повідомленні.

Зустріч відбувається перед анонсованим на червень самітом президентів США і Росії, проведення якого очікується в одній із країн Європи.

Як повідомляв Укрінформ, держсекретар США Ентоні Блінкен 19-20 травня бере участь у засіданні Арктичної ради, яка проходить у столиці Ісландії за участі глав зовнішньополітичних відомств країн цієї організації.