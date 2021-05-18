В Європі запустили кампанію «Вакцинуйте наш світ»

Активісти, урядовці та парламентарії вимагають пришвидшення і розширення доступу до COVID-вакцин на глобальному рівні, покращення міжнародної співпраці з вирішення цієї проблеми та протидії вакцинному націоналізму.

Про це йшлося 18 травня на віртуальній конференції, присвяченій запуску кампанії в Європі «Вакцинуйте наш світ», передає власний кореспондент Укрінформу.

«Ми втомилися від нескінченних обіцянок наших урядів, що одного дня ми будемо щеплені. Ми не хочемо слухати пояснень, чому неможливо виконати попередні обіцянки – адже немає вагомих пояснень, коли йдеться про життя людей. Ми хочемо бачити реальні дії наших урядів та хочемо отримати вакцини сьогодні! Якщо ми хочемо позбавити світ від COVID-19, то повинні пообіцяти вакцинувати наш світ зараз», – заявила керівник європейського бюро фонду AIDS Healthcare Foundation (AHF), який виступив ініціатором кампанії, Зоя Шабарова.

Як заявили організатори кампанії «Вакцинуйте наш світ», для попередження чергових хвиль інфікування країнам потрібна нова, масштабна хвиля вакцинації. Для цього треба забезпечити не лише закупівлю вакцин у необхідній кількості, а й масштабну інформаційну підтримку національної вакцинації.

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В AHF також висловили переконання щодо необхідності призупинення прав інтелектуальної власності на вакцини проти COVID-19.

«Адміністрація президента США Байдена зробила безпрецедентний крок, підтримавши перед СОТ пропозицію про відмову від захисту прав інтелектуальної власності для вакцин проти COVID-19 під час пандемії. Якщо ми хочемо по-справжньому покласти край глобальній пандемії, ми закликаємо Велику Британію та ЄС слідувати їх прикладу. Відмова від патентів може спонукати фармацевтичні компанії та уряди значно збільшити обмін своїми вакцинами у всьому світі», – сказав засновник і президент AHF Майкл Вайнштайн.

У свою чергу член парламенту Великої Британії Баронеса Шіен акцентувала увагу на так званому вакцинному націоналізмі деяких країн у світі.

«Діяти треба вже зараз, щоб вакцинувати наш світ. Але замість того, щоб нарощувати зусилля відносно цього виклику, деякі країни, на їх сором, вдаються до вакцинного націоналізму. Вони закуповують переважну більшість у світових джерелах постачання. Наприклад, Велика Британія закупила у чотири разі більше доз, ніж її населення. А Канада – у п'ятеро більше потреби», - констатувала парламентарій.