На Землі живе 50 мільярдів птахів – вчені

Австралійські вчені вирахували, що на нашій планеті живе близько 50 мільярдів птахів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє dpa-international.

Таким чином на Землі живе приблизно в шість разів більше птахів, ніж людей.

За даними вчених, найбільше на нашій планеті живе хатніх горобців - 1,6 мільярда особин. На другому місці - шпак звичайний (1,3 мільярда), трійку лідерів замикає мартин делаверський (1,2 мільярда).

Найменше у світі птахів родини роутелових, що включає три види птахів, які живуть лише на Мадагаскарі (154 тисяч), та новозеландських ківі (3 000 особин).

«У світі існує значна кількість птахів - 50 мільярдів, але повне розуміння того, чому і як вони досягли своєї поточної чисельності, буде першочерговим для майбутнього вивчення еволюції, екології та охорони природи», - заявили науковці.

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Як повідомляв Укрінформ, раніше влада Кенії заявила, що починає перший в історії країни національний перепис дикої природи.