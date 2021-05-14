В Індії загинули майже два десятки слонів

В індійському районі Нагаон штату Ассам знайшли мертвими щонайменше 18 диких слонів: тварини загинули в лісі через удар блискавки.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.

Місцевий посадовець Аміт Сахай, який відповідає за захист дикої природи Ассама, поінформував, що це сталося в середу, 12 травня, у горбистій місцевості поблизу заповідного лісу в районі Катіатолі.

18 загиблих слонів були знайдені у двох різних місцях місцевими селянами.

Зазначається, що такий випадок в Ассамі стався вперше за останні 20 років.

Як повідомлялося, загалом в Індії мешкає понад 27 тисяч азійських слонів, із яких 21% - у штаті Ассам.

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