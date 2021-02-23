У Новій Зеландії змогли врятувати 28 китів-гринд, які викинулися на берег
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Phys.org.
Проте 21 тварина таки загинула.
Добровольцям спочатку вдалося зняти китів із мілини під час припливу в понеділок увечері, але через певний час вони знову викинулися на берег. У вівторок волонтери знову зняли їх з мілини. Після цього добровольці, взявшись за руки, сформували в воді живі ланцюги, намагаючись перешкодити китам повернутися до берега.
Представниця некомерційної групи з порятунку китів Project Jonah Луїза Хоукс зазначила, що гринди, яких в англомовних країнах називають кити-пілоти, перемістилися в більш глибокий океан, ніж при першій спробі, що дає певні надії.
Останній масовий викид китів на узбережжя в цій місцевості був у лютому 2017 року, тоді знайшли 600-700 китів. Близько 250 із них загинули.
Фото: Project Jonah