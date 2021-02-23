У Новій Зеландії змогли врятувати 28 китів-гринд, які викинулися на берег

Новозеландські волонтери повідомляють, що змогли врятувати 28 китів: їх встигли зняти з мілини, куди тварини викинулися.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Phys.org.

Проте 21 тварина таки загинула.

Добровольцям спочатку вдалося зняти китів із мілини під час припливу в понеділок увечері, але через певний час вони знову викинулися на берег. У вівторок волонтери знову зняли їх з мілини. Після цього добровольці, взявшись за руки, сформували в воді живі ланцюги, намагаючись перешкодити китам повернутися до берега.

Представниця некомерційної групи з порятунку китів Project Jonah Луїза Хоукс зазначила, що гринди, яких в англомовних країнах називають кити-пілоти, перемістилися в більш глибокий океан, ніж при першій спробі, що дає певні надії.

Останній масовий викид китів на узбережжя в цій місцевості був у лютому 2017 року, тоді знайшли 600-700 китів. Близько 250 із них загинули.

Фото: Project Jonah