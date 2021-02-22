У Новій Зеландії на пляж викинулися півсотні китів-гринд

На пляж у бухті Голден-Бей у Новій Зеландії викинулися, щонайменше, 49 чорних китів-гринд.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Radio New Zealand .

Як зазначається, при цьому дев'ять тварин загинули.

Допомогу китам надавали близько 65 добровольців.

Тепер люди збираються відправити китів у воду, коли почнеться приплив.

Корегувальники з берегової охорони стежитимуть за тваринами, поки не стемніє.

Частина добровольців залишиться на пляжі на ніч, бо не виключено, що вранці тварини знову можуть з'явитися в цьому районі та викинутися на узбережжя.

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Останній масовий викид китів на узбережжя в цій місцевості був у лютому 2017 року, коли було знайдено 600-700 китів. Близько 250 тварин тоді загинули.