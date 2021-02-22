У Новій Зеландії на пляж викинулися півсотні китів-гринд
Фото
Укрінформ
На пляж у бухті Голден-Бей у Новій Зеландії викинулися, щонайменше, 49 чорних китів-гринд.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Radio New Zealand.
Як зазначається, при цьому дев'ять тварин загинули.
Допомогу китам надавали близько 65 добровольців.
Тепер люди збираються відправити китів у воду, коли почнеться приплив.
Корегувальники з берегової охорони стежитимуть за тваринами, поки не стемніє.
Частина добровольців залишиться на пляжі на ніч, бо не виключено, що вранці тварини знову можуть з'явитися в цьому районі та викинутися на узбережжя.
Останній масовий викид китів на узбережжя в цій місцевості був у лютому 2017 року, коли було знайдено 600-700 китів. Близько 250 тварин тоді загинули.