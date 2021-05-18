У Німеччині з 7 червня зможуть вакцинуватися всі бажаючі

Через 3 тижні всі жителі Німеччини зможуть за бажання зробити вакцинацію проти COVID-19.

Про це заявив міністр охорони здоров’я ФРН Єнс Шпан журналістам у понеділок після перемовин з колегами в федеральних землях, передає кореспондент Укрінформу.

Згідно з планами міністра, з 7 червня у країні буде скасовано принцип черговості щеплення, отже можливість зробити вакцинацію буде відкрита всім, незалежно від вікової категорії та професії.

«Ми домовилися про наступний крок – відмовимося від пріоритезації… Це означає, що всі громадяни віком від 16 років мають право записатися на вакцинацію», - пояснив Шпан.

Він визнав, що бажання зробити щеплення матимуть не всі громадяни.

Принцип пріоритетності передбачається скасувати по всій країні. Нововведення стосується як центрів вакцинацій, так і лікарських кабінетів. При цьому влада на місцях залишає за собою право пропонувати вакцинацію окремим групам населення.

Раніше уряд оголосив, що кампанія з вакцинації, яка розпочалася наприкінці грудня минулого року, триватиме щонайменше до кінця літа.

Наразі в Німеччині право на вакцинацію має 3 пріоритетна група - 60 років +, певні професії, зокрема, журналісти.

На сьогодні в ФРН принаймні одну дозу вакцини отримали 37% населення, обидві – 11,2%.