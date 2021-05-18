Канада розширила санкції проти М’янми

У відповідь на утиски військовими цивільного населення М’янми Канада запровадила нові санкції проти військового керівництва країни.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це оголосили у міністерстві закордонних справ Канади.

Зазначається, що нові санкції поширюватимуться на 16 фізичних та 10 юридичних осіб. Від сьогодні все їх майно та активи на території Канади - заморожені.

“Ці дії вживаються у погодженні із Об’єднаним королівством та США й відповідають заходам, нещодавно запровадженим у ЄС. Вони також відповідають обіцянці G7 стосовно вжиття заходів у разі відмови Збройних сил М’янми від зміни курсу”, - наголосили у МЗС.

У відомстві додали, що Канада “закликає інші держави вжити такі само дії, в тому числі запровадивши збройне ембарго”.

“Уже більше ста днів народ М’янми демонструє вражаючу витривалість та цілеспрямованість перед лицем жорстокого військового режиму. Канада солідарна із м’янмцями та їх прагненням до мирного, інклюзивного та демократичного майбутнього”, - зауважили у міністерстві.

Як повідомляв Укрінформ, 1 лютого військові у М'янмі відсторонили від влади цивільне керівництво держави та оголосили надзвичайний стан. Вони обґрунтовували свої дії заявами про маніпуляції на парламентських виборах у листопаді.

Керівник правлячої партії М'янми "Національна ліга за демократію", очільниця МЗС та фактичний лідер країни Аун Сан Су Чжи та президент Он М'їн були заарештовані.

Багато країн засудили цей переворот. У М'янмі противники перевороту проводять масові протести, які силовики жорстоко придушують, застосовуючи й зброю.

Низка країн Заходу раніше запровадили санкції проти військових М’янми.