Вже більше третини канадців отримали щеплення від COVID-19
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це свідчать офіційні дані, оприлюднені урядом Канади.
Так, вже 14 771 261 канадців отримали бодай одну дозу щеплення від COVID-19, що становить 38,87% від загального населення країни.
Водночас, повний курс із двох доз отримали лише 1 252 998 канадців тобто 3,30% загального населення.
Зважаючи на те, що в Канаді від самого початку до вакцинування від COVID-19 застосовується принцип пріоритетності на основі уразливості, деякі категорії населення отримали доступ до щеплень значно раніше за інші. Так, більше 90% канадців, старших 80 років, вже отримали бодай одну дозу, як і майже 89% людей, старших за 70 років.
Зауважимо, що протягом останніх тижнів темп кампанії із вакцинування населення у Канаді суттєво зріс й щодня щеплення отримують більше 350 тис людей.
Тим не менш кількість нових випадків інфікування у країні залишається високою. Найбільш населена провінція Онтаріо цього тижня продовжила суворий карантин до початку червня, а загальна кількість інфікованих від початку пандемії у Канаді перевищила 1,3 млн.