Після розлучення з Біллом Гейтсом його дружина отримала акції на $3 мільярди
Як передає Укрінформ, про це інформує Bloomberg.
"Інвестиційна компанія Cascade Investment, створена Біллом Гейтсом, передала акції фірми Deere&Co Мелінді Френч Гейтс, внаслідок чого загальна сума, яку вона отримала з моменту оголошення про розлучення цього місяця, перевищила 3 мільярди доларів США", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, виробник сільськогосподарської техніки - компанія Deere & Co, була одним з найбільших активів Біла Гейтса.
Як повідомлялося раніше, після іншого гучного розлучення - Джеффа Безоса та його дружини Маккензі Скотт у 2019 році - остання отримала 16% акцій компанії колишнього чоловіка - Amazon.com Inc. Пані Скотт, після цього стала четвертою за розміром статків жінкою у світі.
Фото: MICHAEL SHORT/BLOOMBERG