Після розлучення з Біллом Гейтсом його дружина отримала акції на $3 мільярди

Після того, як на початку травня засновник компанії Microsoft Білл Гейтс та його дружина Мелінда оголосили про розлучення, Мелінда отримала від колишнього чоловіка акції на загальну суму понад три мільярди доларів США.

Як передає Укрінформ, про це інформує Bloomberg.

"Інвестиційна компанія Cascade Investment, створена Біллом Гейтсом, передала акції фірми Deere&Co Мелінді Френч Гейтс, внаслідок чого загальна сума, яку вона отримала з моменту оголошення про розлучення цього місяця, перевищила 3 мільярди доларів США", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, виробник сільськогосподарської техніки - компанія Deere & Co, була одним з найбільших активів Біла Гейтса.

Як повідомлялося раніше, після іншого гучного розлучення - Джеффа Безоса та його дружини Маккензі Скотт у 2019 році - остання отримала 16% акцій компанії колишнього чоловіка - Amazon.com Inc. Пані Скотт, після цього стала четвертою за розміром статків жінкою у світі.

Фото: MICHAEL SHORT/BLOOMBERG