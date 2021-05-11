Дружина Гейтса звернулася до адвокатів із розлучень у 2019 році - ЗМІ

Однією із причин розлучення засновника компанії Microsoft Білла Гейтса з дружиною Меліндою могли стати зв'язки Гейтса зі звинуваченим у секс-торгівлі фінансистом і мільярдером Джеффрі Епштейном, який наклав на себе руки у 2019 році.

Про це повідомляє Today, передає Укрінформ.

Як зазначається, Гейтс мав декілька зустрічей з Епштейном у 2011 – 2013 роках, уже після того як фінансист відсидів декілька років за секс-торгівлю.

За словами джерел видання, Мелінда Гейтс у 2013 р. була занепокоєна їхніми зустрічами.

У 2019 році The New York Times повідомила, що одного разу Гейтс затримався в особняку Епштайна на Мангеттені до пізньої ночі. Розслідування газети стало причиною напруження між подружжям. Тоді Мелінда вже почала спілкуватися з адвокатами, які спеціалізувалися на питаннях розлучення.

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Як повідомляв Укрінформ, минулого тижня американський бізнесмен, засновник корпорації «Майкрософт» Білл Гейтс та його дружина Мелінда Гейтс оголосили про розлучення після 27 років шлюбу.

Джеффрі Епштейна заарештували 6 липня 2019 року в аеропорту Тетерборо. Йому висунули обвинувачення в розбещенні неповнолітніх і торгівлі дітьми. Епштейн не визнав себе винним, його тримали під вартою без можливості звільнення під заставу. Він наклав на себе руки у серпні того ж року.