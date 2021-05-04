Білл та Мелінда Гейтси оголосили про розлучення

Білл та Мелінда Гейтси оголосили про розлучення

Укрінформ
Американський бізнесмен, засновник корпорації «Майкрософт» Білл Гейтс та його дружина Мелінда Гейтс оголосили, що розривають шлюб, проживши в ньому 27 років.

Про це передає Укрінформ з посиланням на NBC News.

«Після довгих роздумів і великої роботи над нашими взаєминами ми ухвалили рішення розірвати шлюб, - повідомили вони у спільній заяві. – За останні 27 років ми виховали трьох неймовірних дітей і створили фонд, який працює у всьому світі, аби забезпечувати всім людям здорове і продуктивне життя».

За словами Гейтсів, вони більше не вірять, що зможуть «бути разом як подружжя на наступному етапі життя».

У 2000 році вони заснували Фонд Білла та Мелінди Гейтсів – приватну благодійну організацію.

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Білл Гейтс, який був співзасновником Microsoft, торік пішов з ради директорів компанії, відтоді зосередившись переважно на благодійності.

Йому, як і раніше належить близько 1,3% акцій «Майкрософт». За даними «Форбс», його статки становлять приблизно 130 мільярдів доларів, і він четвертий у списку найбагатших людей світу.

Згідно з фінансовою звітністю, активи Фонду Гейтсів становлять майже 50 мільярдів доларів, і останні 20 років він вважається найбільшою приватною благодійною організацією у світі. Щорічно протягом 2018 і 2019 років фонд виділяв близько 5 мільярдів доларів у вигляді грантів.

В останні місяці фонд надав 1,75 млрд доларів на розробку й розповсюдження тестів, засобів лікування і вакцин проти COVID-19.

Зокрема грант у 4,9 млн доларів виділено німецькій компанії BioNTech, яка разом з Pfizer створила першу вакцину проти коронавірусу.

У своїй заяві про розлучення Білл та Мелінда заявили, що продовжать спільну роботу в рамках благодійної місії.

Фото: Getty Images

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