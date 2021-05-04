Білл та Мелінда Гейтси оголосили про розлучення

Американський бізнесмен, засновник корпорації «Майкрософт» Білл Гейтс та його дружина Мелінда Гейтс оголосили, що розривають шлюб, проживши в ньому 27 років.

Про це передає Укрінформ з посиланням на NBC News.

«Після довгих роздумів і великої роботи над нашими взаєминами ми ухвалили рішення розірвати шлюб, - повідомили вони у спільній заяві. – За останні 27 років ми виховали трьох неймовірних дітей і створили фонд, який працює у всьому світі, аби забезпечувати всім людям здорове і продуктивне життя».

За словами Гейтсів, вони більше не вірять, що зможуть «бути разом як подружжя на наступному етапі життя».

У 2000 році вони заснували Фонд Білла та Мелінди Гейтсів – приватну благодійну організацію.

Білл Гейтс, який був співзасновником Microsoft, торік пішов з ради директорів компанії, відтоді зосередившись переважно на благодійності.

Йому, як і раніше належить близько 1,3% акцій «Майкрософт». За даними «Форбс», його статки становлять приблизно 130 мільярдів доларів, і він четвертий у списку найбагатших людей світу.

Згідно з фінансовою звітністю, активи Фонду Гейтсів становлять майже 50 мільярдів доларів, і останні 20 років він вважається найбільшою приватною благодійною організацією у світі. Щорічно протягом 2018 і 2019 років фонд виділяв близько 5 мільярдів доларів у вигляді грантів.

В останні місяці фонд надав 1,75 млрд доларів на розробку й розповсюдження тестів, засобів лікування і вакцин проти COVID-19.

Зокрема грант у 4,9 млн доларів виділено німецькій компанії BioNTech, яка разом з Pfizer створила першу вакцину проти коронавірусу.

У своїй заяві про розлучення Білл та Мелінда заявили, що продовжать спільну роботу в рамках благодійної місії.

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