Ексдружина Безоса стала найбагатшою жінкою у світі

Колишня дружина засновника компанії Amazon Джеффа Безоса Маккензі Скотт стала найбагатшою жінкою у світі зі статками у 68 мільярда доларів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN.

Скотт отримала 25% акцій компанії Amazon після розлучення з Джеффом Безосом у 2019 році. Тоді вартість акцій становила понад 35 млрд доларів. Проте за останні три місяці акції Amazon зросли на близько 28%, що й призвело в свою чергу до збільшення статків ексдружини Безоса.

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Зазначається, що відтепер Маккензі Скотт також посідає 12-ту сходинку у рейтингу найбагатшої людини у світі, де її колишній чоловік - на першому місці.

Раніше вона повідомила, що пожертвувала близько 1,7 млрд дол. на благодійність 116 організаціям, які борються з расовою нерівністю та привертають увагу до змін клімату у світі.