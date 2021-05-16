Ісламські країни скликали надзвичайний саміт через ескалацію на Близькому Сході

Організація ісламського співробітництва, що складається з 57 країн, скликала надзвичайне засідання сьогодні через бойові дії між Ізраїлем та рухом ХАМАС у Секторі Гази.

Як передає Укрінформ, про це інформує AP.

У той час, як більшість країн Арабської ліги вважають, що палестинці повинні мати свою незалежну державу, Ізраїль нещодавно уклав угоди про визнання з кількома членами цієї організації.

Цей факт, як і занепокоєння деяких держав щодо діяльності руху ХАМАС, пояснює дещо кволу реакцію ісламських країн на теперішню ескалацію, на відміну від рішучих відповідей упродовж минулих десятиліть.

Міністр закордонних справ Адміністрації Палестини Ріяд Малкі засудив Ізраїль на початку засідання. «Нам потрібно сказати Аллаху, що ми будемо чинити опір до останнього дня», - сказав він.

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу дотримується такої ж жорсткої позиції. «Ізраїль несе відповідальність за недавню ескалацію у Східному Єрусалимі, на Західному березі та у Секторі Газа», - зазначив у виступі Чавушоглу.

«Наші попередження Ізраїлю минулого тижня залишились без уваги», - заявив міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф, звинувативши Ізраїль у «геноциді та злочинах проти людства».

Як повідомлялося, 7 травня після завершення молитви на Храмовій горі в Єрусалимі палестинці закидали камінням ізраїльських силовиків. Ті застосували гумові кулі, світлошумові гранати та сльозогінний газ.

Бойовики організації ХАМАС, що контролює Сектор Гази, здійснили масований ракетний обстріл Ізраїлю. У відповідь ізраїльські військово-повітряні сили завдали авіаударів по цілях у Секторі Гази.

З початку бойових дій у Східному Єрусалимі з Сектора Гази у бік Ізраїлю випустили вже 2 300 ракет, загинули 139 палестинців та 9 ізраїльтян.