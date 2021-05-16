Демократи у США сперечаються через ставлення до ізраїльсько-палестинського конфлікту – CNN

У Демократичній партії США зав’язалася гостра суперечка довкола ставлення до ізраїльсько-палестинського конфлікту через висловлювання президента Джо Байдена щодо підтримки Ізраїлю.

Про це йдеться в аналітичній статті CNN «Байден зіткнувся з емоційною суперечкою у своїй партії через ізраїльсько-палестинський конфлікт», повідомляє Укрінформ з посиланням на CNN.

Після того, як Байден у середу висловився про те, що Ізраїль має право на самозахист, прогресивні ліберали в Конгресі виступили з різкою критикою позиції президента.

«Чи є в палестинців право на виживання?» - заявила в Палаті представників конгресвумен із Нью-Йорка Олександрія Окас-Кортес. «Якщо адміністрація Байдена не може перечити союзнику, то кому вона зможе перечити? Як вони можуть бути переконливими в тому, що відстоюють права людини?» - написала вона у Твіттері.

Демократка Рашида Тлайб різко засудила Ізраїль після суботнього обстрілу будівлі, у якій розміщалися міжнародні ЗМІ. «Ізраїль націлився на мас-медіа, щоб світ не міг бачити воєнні злочини Ізраїлю під егідою ватажка апартеїду Нетаньяху», - написала вона у Твіттері про прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху.

Член Комітету закордонних справ Сенату демократ Кріс Ван Холі заявив, що заплановані виселення палестинців порушують міжнародні закони й поставив під сумнів бажання адміністрації Байдена захищати права людини.

Особливо гостро розкритикував президента сенатор Берні Сандерс, який опублікував у п'ятницю у «Нью-Йорк таймз» статтю під назвою «США повинні перестати бути апологетом уряду Нетаньяху».

Ліберали давно виступають проти традиційної політики Вашингтона щодо Ізраїлю й дедалі голосніше закликають до нової тактики – вимагати зміни курсу в обмін на великі обсяги військової допомоги, яку надають США, ідеться в публікації.

«Продовжуючи надавати військову допомогу без обмежень (близько 4 млрд дол. на рік), ми не даємо Ізраїлю жодних стимулів для зміни курсу», - заявила сенаторка Елізабет Воррен.

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Унаслідок обстрілів з боку Ізраїлю в Газі загинуло понад 130 осіб, поранено не менш як 1000 чоловік. Заворушення й масові зіткнення між арабами та євреями відбуваються по всьому Ізраїлю.

Міністр оборони США Ллойд Остін у суботу під час розмови з міністром оборони Ізраїлю Бені Ганцем підтвердив право Ізраїлю на самооборону й засудив атаки ХАМАС на ізраїльське цивільне населення.