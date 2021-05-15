У Казані евакуювали 15 шкіл після повідомлень про мінування - ЗМІ

У суботу в Казані (Російська Федерація) евакуювали учнів і персонал 15 шкіл після повідомлень про закладені вибухові пристрої.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Інтерфакс з посиланням на пресслужбу мерії столиці Татарстану.

"Надходять повідомлення про евакуацію шкіл по місту. У кожній зі шкіл працюють спецслужби, які перевіряють повідомлення. Всі діти і співробітники евакуйовані в оперативному порядку", - розповіли у пресслужбі.

За даними Інтерфаксу, були евакуйовані 15 шкіл міста.

Напередодні одну зі шкіл Казані вже евакуювали після повідомлення про мінування, однак воно виявилося хибним.

Як повідомлялося, в одній зі шкіл російської Казані вранці 11 травня сталася стрілянина. В результаті загинули 11 осіб, з яких дев'ятеро - діти.