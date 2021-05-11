У Росії підліток вчинив стрілянину у школі, загинули 8 учнів та вчитель – ЗМІ
Як передає Укрінформ, про це повідомляє видання "Татар- інформ".
За попередніми данними, в результаті стрілянини загинула одна людина, еще одна отримала поранення. В навчальному закладі працює ОМОН, дітей зачинили у кабінетах.
Агентство "Інтерфакс" з посиланням на адміністрацію школи повідомляє, що стрілянину відкрив підліток.
«Пройшов учень, проніс зброю, поранив однокласників, як мінімум один школяр без ознак життя», - розповів співрозмовник агентства.
За попередніми даними, які отримав Інтерфакс від інформованого джерела, під час стрілянини в казанської школі загинули вісім школярів і один вчитель. За його ж інформацією, співробітники правоохоронних органів РФ затримали 17-річного підлітка.
Фото: chelny.life / VK