У Росії підліток вчинив стрілянину у школі, загинули 8 учнів та вчитель – ЗМІ

У російській Казані в одній зі шкіл 11 травня зафіксовано стрілянину, в результаті якої є жертви.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє видання "Татар- інформ".

За попередніми данними, в результаті стрілянини загинула одна людина, еще одна отримала поранення. В навчальному закладі працює ОМОН, дітей зачинили у кабінетах.

Агентство "Інтерфакс" з посиланням на адміністрацію школи повідомляє, що стрілянину відкрив підліток.

«Пройшов учень, проніс зброю, поранив однокласників, як мінімум один школяр без ознак життя», - розповів співрозмовник агентства.

За попередніми даними, які отримав Інтерфакс від інформованого джерела, під час стрілянини в казанської школі загинули вісім школярів і один вчитель. За його ж інформацією, співробітники правоохоронних органів РФ затримали 17-річного підлітка.

Фото: chelny.life / VK