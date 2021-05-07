Стрілянина в американській школі - шестикласниця поранила трьох осіб

Учениця середньої школи у штаті Айдахо зчинила стрілянину по однокласниках, кілька осіб дістали поранення.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на ABC News.

За даними поліції, унаслідок стрілянини в містечку Рігбі штату Айдахо постраждали двоє школярів і один дорослий.

Дорослий після надання медичної допомоги вийшов з лікарні. У школярів - хлопця й дівчини - серйозніші поранення, які, втім, не є небезпечними для життя. Обоє залишаються в медзакладі, лікарі не виключають, що їм будуть потрібні операції.

Як зазначається, учениця 6-го класу вранці зчинила стрілянину з пістолета у шкільному коридорі. Поранивши двох учнів, вона вийшла надвір та вистрелила в чоловіка.

Мотив злочину з'ясовуються.