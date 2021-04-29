У США сталася стрілянина, п’ятеро загиблих

У штаті Північна Кароліна, в окрузі Вотога, сталася стрілянина. Унаслідок інциденту загинули п'ятеро людей, двоє з яких - працівники правоохоронних органів.

Як передає Укрінформ, про це інформує CNN.

Як зазначається, правоохоронці приїхали здійснити перевірку людини, яка не з'явилася на роботі та не відповідала на дзвінки працедавця. Однак щойно вони увійшли до будинку, відразу ж були застрелені двоє поліцейських, ще одному вдалося уникнути загибелі.

Один зі співробітників поліції - заступник шерифа округу Вотога - загинув на місці події, а його колега помер внаслідок поранення після того, як його доставили до місцевої лікарні.

Після цього підозрюваний знову стріляв у співробітників правоохоронних органів.

Ще троє загиблих у стрілянині - це сам підозрюваний, його мати та вітчим.

Як повідомляв Укрінформ, принаймні, одна людина загинула, ще шестеро осіб отримали вогнепальні поранення, у тому числі тяжкі, внаслідок інциденту із застосуванням вогнепальної зброї у штаті Техас.