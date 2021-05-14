Північ Ізраїлю обстріляли ракетами з території Лівану

По незаселеному району на півночі Ізраїлю з території Лівану були випущені три ракети, в обстрілі підозрюють одне з палестинських угруповань.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Times of Israel.

За словами ізраїльських військових, оскільки ракети було випущено по незаселеному району, сирени оповіщення та система ППО не спрацювали. У результаті ракети впали у воду, не завдавши жодної шкоди.

Видання зазначає, що, за інформацією військового джерела в Лівані, терористичне угруповання "Хезболла" не має відношення до обстрілу - його начебто вчинило якесь маргінальне палестинське угруповання.

Як повідомлялося, 7 травня після закінчення молитви на Храмовій горі в Єрусалимі віряни-палестинці закидали камінням силовиків. Ті застосували гумові кулі, світлошумові гранати та сльозогінний газ. Під час сутичок постраждали щонайменше шість силовиків та близько 200 палестинців (понад 20 із них шпиталізували).

Після цього бойовики організації ХАМАС, яка контролює Сектор Гази, вчинили ракетні обстріли Ізраїлю. У відповідь ізраїльські військово-повітряні сили завдали авіаударів по цілях у Секторі Гази.