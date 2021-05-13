Російський хакер вимагає від Чехії 1,25 мільйона крон за екстрадицію до США

Празький суд у четвер розпочав розгляд позову росіянина Євгена Нікуліна до Чеської держави, у якому той вимагає 1,25 млн крон.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Novinky.

Зазначається, що у жовтні минулого року Міністерство юстиції за рішенням суду вже виплатило Нікуліну 250 тисяч крон за його екстрадицію до США у 2018 році, а також офіційно вибачилося перед ним. Але позивач і його адвокат назвали суму непропорційно низькою.

«Нікулін вважає акт депортації по суті викраденням і зрадою свого адвоката», - заявив представник росіянина Мартін Саділек на судовому засіданні в четвер. За його словами, клієнт втратив довіру до судової системи та своїх адвокатів, що дуже негативно позначилося на тому, як він захищався в США, та до того ж він страждає через дії чеської судової системи на посттравматичний стресовий розлад.

Росіянин вимагає 1,25 мільйона крон у якості компенсації за екстрадицію з Чехії до США, повідомляє інформаційний портал.

Чеська поліція затримала Нікуліна в жовтні 2016 року в Празі на підставі американського ордера на арешт. Необхідною передумовою екстрадиції була згода міністра юстиції. Тодішній міністр Роберт Пелікан дозволив екстрадицію у березні 2018 року, хоча на той час чеська система судочинства все ще вирішувала щодо можливості надання Нікуліну права на притулок на етапі касаційної скарги. Тому Конституційний суд згодом захистив росіянина, попри те, що чоловік врешті не отримав притулку.

Чеська держава відмовляється платити більше. Представник Управління у майнових справах у суді заявив, що заява Нікуліна про надання притулку не мала реальних шансів на успіх.

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Суд продовжить слухання справи 19 серпня.

У вересні минулого року суд Сан-Франциско визнав Нікуліна винним за 9 пунктами обвинувачень у кібератаках на соціальні сайти LinkedIn і Formspring та вебмагазин Dropbox у 2012 році та крадіжці даних із понад 117 мільйонів акаунтів.

Росія свого часу безуспішно намагалася запобігти екстрадиції свого громадянина до США і домогтися його екстрадиції до РФ; конфлікт між запитами з боку Москви та Вашингтону спровокував політичну напруженість між державами.

Фото: Instagram