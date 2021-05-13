Пізніше введення другої дози COVID-вакцини може зменшити смертність

Пізніше введення другої дози вакцини від коронавірусу серед людей віком до 65 років може зменшити кількість летальних випадків, викликаних цим захворюванням.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в дослідженні американських вчених із клініки Mayo, опублікованого в British medical journal.

Зазначається, що такого результату від відстрочки другої дози вакцини можна досягнути при дотриманні певних умов.

«Результати свідчать, що за конкретних умов, відклавши другу дозу вакцини, можна досягнути зменшення сукупної смертності, інфекцій та госпіталізації», - повідомили вчені.

Зазначається, що висновок науковців базується на імітаційній моделі дослідження з основою з реальної вибірки в сто тисяч дорослих американців. Згідно з даними, конкретні умови включають введення першої дози вакцини з ефективністю щонайменше 80 %, а також щоденні показники імунізації від 0,1% до 0,3% населення.

На думку дослідників, якщо виконуватимуться такі умови, стратегія відкладеної другої дози може запобігти від 26 до 47 смертям на 100 тисяч людей порівняно зі звичайним графіком.

Наразі низка країн світу змінила інтервали щеплення вакцинами від коронавірусу, аргументувавши таке рішення тим, що збільшення інтервалу вакцинації дозволить більшій кількості людей отримати щеплення, а отже, і захистити більше людей за менший час.

Також в Україні Національна технічна група експертів із питань імунопрофілактики рекомендувала збільшити інтервал між введенням першої та другої доз вакцини AstraZeneca з 4 до 12 тижнів через ефективність цього препарату до 81,3%, коли його другу дозу вводили за 12 тижнів після першої.