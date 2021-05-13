Відсторонена лідерка республіканців пообіцяла не дати Трампу повернутись до Білого дому

Звільнена з керівної посади в Республіканській партії Ліз Чейні заявила, що докладе всіх зусиль, аби Дональд Трамп не повернувся на посаду президента США.

Про це вона заявила журналістам після свого звільнення, що відбулося в середу, передає власний кореспондент Укрінформу.

На запитання журналістів, чи не турбується вона, що Трамп може знову опинитися в Овальному кабінеті, Чейні відповіла: «Я зроблю все, що в моїх силах, аби колишній президент ніколи більше не наближався до Овального кабінету».

Водночас Чейні зазначила, що віддана Республіканській партії.

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«Я абсолютно віддана (партії)… Але ми повинні йти вперед, ґрунтуючись на правді. Ми не можемо одночасно приймати велику брехню і приймати Конституцію», - сказала вона, додавши, що готова очолити боротьбу за просування партії.

«Ми побачили небезпеку, яку він (Трамп) продовжує створювати своїми виступами», - зазначила політик. За її словами, експрезидент не демонструє відданості Конституції, і «важливо, що кого б ми не вибрали, він буде вірний Конституції».

Республіканці Палати представників проголосували в середу за відсторонення Чейні від її керівної посади в Республіканської партії після її критики Трампа та його дій після поразки на президентських виборах 2020 року. Вона також голосувала за його імпічмент через причетність експрезидента до нападу його прихильників на Капітолій 6 січня.

Як повідомляв Укрінформ, Ліз Чейні обіймала третю за рангом посаду в партії - голови Конференції конгресменів-республіканців. За її відставку виступив, зокрема, лідер республіканців у Палаті представників Кевін Маккарті, якого підтримала значна частина однопартійців.

Фото: pixanews.com