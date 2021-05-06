Байден: Республіканці – у розпалі визначальної «мініреволюції» через Трампа

Американський президент-демократ Джо Байден назвав гучні суперечки серед республіканців навколо підтримки чи критики Дональда Трампа внутріпартійною «мініреволюцією».

Про це він заявив у середу, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Здається, що Республіканська партія намагається визначити, за що вона виступає. І вони перебувають у розпалі визначальної мініреволюції», - заявив глава Білого дому.

Байден озвучив свій коментар на тлі нападок республіканців, прихильників Трампа, а також самого Трампа на конгресвумен Ліз Чейні. Вона є донькою ексвіцепрезидента Діка Чейні та обіймає третю за рангом посаду в партії - голови Конференції конгресменів-республіканців. Чейні була однією із тих, хто підтримав імпічмент Трампа на початку цього року, до того ж вона неодноразово виступала з критикою попереднього президента США.

Байден також заявив, що може згадати чимало розбіжностей всередині Демократичної партії, але таких суперечок, як зараз переживають республіканців, він не пам’ятає.

«Нам дуже потрібна Республіканська партія, нам потрібна двопартійна система»,- заявив президент Байден у цьому зв’язку.

Як повідомлялося, за відставку Ліз Чейні виступає, зокрема, лідер республіканців у Палаті представників Кевін Маккарті, якого підтримує значна частина однопартійців. Дональд Трамп, зі свого боку, продовжує чинити тиск на Республіканську партію в Конгресі та вже публічно виступив за те, щоби призначити на третю за рангом партійну посаду Еліз Стефаник. Це означає, що республіканці з великою долею ймовірності можуть проголосувати, щоби посунути Чейні з впливової посади всередині партії.