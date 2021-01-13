Лідерка республіканців у Палаті представників підтримала імпічмент Трампа
Про це Чейні повідомила в офіційній заяві, передає власний кореспондент Укрінформу.
«Я голосуватиму за імпічмент президенту», - наголосила конгресвумен.
Вона підкреслила, що вважає напад прихильників Трампа на Конгрес 6 січня спробою перешкодити процесу демократії та зупинити підрахунок голосів на президентських виборах.
«Цей заколот спричинив поранення, смерті й руйнування у найсвятішому місці нашої Республіки», - підкреслила впливова республіканка.
Ліз Чейні, яка є дочкою віцепрезидента США в кабінеті Джорджа Буша-молодшого Діка Чейні, звинуватила чинного главу Білого дому в тому, що той «розпалив полум'я» серед своїх прихильників, які атакували Конгрес.
«Без президента (Трампа – ред.) нічого б не сталося. Президент міг негайно й рішуче втрутитися, щоб зупинити насильство. Він цього не зробив. Більшої зради з боку президента Сполучених Штатів його офісу та присяги на вірність конституції ніколи не було», - наголосила Чейні.
Нагадаємо, голова Республіканської конференції Палати представників вважається одним із партійних очільників у Конгресі США. Ця особа очолює засідання конференцій, у яких беруть участь усі члени Республіканської партії.