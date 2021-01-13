Лідерка республіканців у Палаті представників підтримала імпічмент Трампа

Голова Республіканської конференції у Палаті представників Ліз Чейні висловила твердий намір підтримати імпічмент Дональду Трампу, ініційований демократами.

Про це Чейні повідомила в офіційній заяві, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Я голосуватиму за імпічмент президенту», - наголосила конгресвумен.

Вона підкреслила, що вважає напад прихильників Трампа на Конгрес 6 січня спробою перешкодити процесу демократії та зупинити підрахунок голосів на президентських виборах.

«Цей заколот спричинив поранення, смерті й руйнування у найсвятішому місці нашої Республіки», - підкреслила впливова республіканка.

Ліз Чейні, яка є дочкою віцепрезидента США в кабінеті Джорджа Буша-молодшого Діка Чейні, звинуватила чинного главу Білого дому в тому, що той «розпалив полум'я» серед своїх прихильників, які атакували Конгрес.

«Без президента (Трампа – ред.) нічого б не сталося. Президент міг негайно й рішуче втрутитися, щоб зупинити насильство. Він цього не зробив. Більшої зради з боку президента Сполучених Штатів його офісу та присяги на вірність конституції ніколи не було», - наголосила Чейні.

Нагадаємо, голова Республіканської конференції Палати представників вважається одним із партійних очільників у Конгресі США. Ця особа очолює засідання конференцій, у яких беруть участь усі члени Республіканської партії.