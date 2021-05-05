Фейсбук вирішив не розблоковувати акаунти Трампа

Наглядова рада компанії Facebook вирішила залишити чинним рішення соціальної мережі про блокування акаунтів експрезидента США Дональда Трампа на платформі після штурму Капітолія 6 січня.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у блозі компанії.

«Сьогодні наглядова рада залишила в силі рішення Facebook про блокування акаунтів експрезидента США Дональда Трампа у соцмережах Фейсбук та Інстаграм», - написав віцепрезидент соцмережі Нік Клегг.

Він додав, що компанія вітає, що наглядова рада визнала безпрецедентні обставини, які виправдовують вжитий надзвичайний захід компанією у відповідь на події 6 січня.

«Зараз ми розглянемо рішення ради та визначимо чіткі та пропорційні дії. Тим часом облікові записи пана Трампа залишаються заблокованими», - зазначив Клегг.

Читайте також: Трамп запустив власний сайт

Як повідомляв Укрінформ, після заворушень на Капітолійському пагорбі 6 січня, в результаті яких загинули п'ятеро людей, Фейсбук та Інстаграм забанили акаунти експрезидента США Дональда Трампа.

Спочатку його було заблоковано на 24 години, потім «на невизначений термін». Керівник соцмережі Марк Цукерберг заявив про «занадто великі» ризики від повідомлень Трампа.

Колишньому президентові також заборонено користуватися Твіттером і Ютубом.