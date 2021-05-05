Трамп запустив власний сайт
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Fox News.
Платформа називається "From the Desk of Donald J. Trump" (англ. «З робочого столу Дональда Дж. Трампа»).
З її допомогою Трамп зможе публікувати заяви, фотографії та відео, а його прихильники - розміщувати їх в соціальних мережах.
При цьому платформа є одностороннім видом комунікації, а значить прихильники експрезидента не зможуть залишати свої коментарі до контенту.
Як повідомляє Укрінформ, незабаром наглядова рада Фейсбуку має вирішити, чи може експрезидент США Дональд Трамп повернутися у Фейсбук і Інстаграм.
Після заворушень на Капітолійському пагорбі 6 січня, в результаті яких загинуло 5 осіб, ФБ забанив акаунт Трампа.
Спочатку його було заблоковано на 24 години, потім «на невизначений термін». Цукерберг заявив про «занадто великі» ризики від повідомлень Трампа.
Колишньому президентові також заборонено користуватися Твіттером і Ютубом.