Заблокований у соцмережах експрезидент США Дональд Трамп запустив власний сайт для спілкування зі своїми прихильниками.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Fox News.

Платформа називається "From the Desk of Donald J. Trump" (англ. «З робочого столу Дональда Дж. Трампа»).

З її допомогою Трамп зможе публікувати заяви, фотографії та відео, а його прихильники - розміщувати їх в соціальних мережах.

При цьому платформа є одностороннім видом комунікації, а значить прихильники експрезидента не зможуть залишати свої коментарі до контенту.

Як повідомляє Укрінформ, незабаром наглядова рада Фейсбуку має вирішити, чи може експрезидент США Дональд Трамп повернутися у Фейсбук і Інстаграм.

Після заворушень на Капітолійському пагорбі 6 січня, в результаті яких загинуло 5 осіб, ФБ забанив акаунт Трампа.

Спочатку його було заблоковано на 24 години, потім «на невизначений термін». Цукерберг заявив про «занадто великі» ризики від повідомлень Трампа.

Колишньому президентові також заборонено користуватися Твіттером і Ютубом.