Фейсбук вирішить, чи повертати сторінку в соцмережі Трампу

Наглядова рада Фейсбуку має вирішити, чи може експрезидент США Дональд Трамп повернутися до ФБ та Інстаграму.

Як передає Укрінформ, про це інформує BBC .

Трампові заборонили доступ до обох сайтів соціальних мереж у січні минулого року після нападу його прихильників на Капітолій.

Очікується, що правління оголосить своє рішення в середу вранці.

Воно не може бути оскаржене і скасоване жодним співробітником Фейсбуку.

Наглядову раду, яку називають «Верховним судом Фейсбуку», створено для розгляду складних або спірних рішень ФБ щодо користувачів. Її створив засновник Фейсбуку Марк Цукерберг, але вона діє як незалежна структура, яку фінансує Фейсбук. До її складу входять журналісти, правозахисники, юристи та науковці.

Після заворушень на Капітолійському пагорбі 6 січня, внаслідок яких загинуло 5 чоловік, ФБ забанив акаунт Трампа за порушення правил щодо «прославляння насильства».

Спочатку його було заблоковано на 24 години, потім «на невизначений термін». Цукерберг заявив про «надто великі» ризики від повідомлень Трампа.

Колишньому президентові також заборонено користуватися Твіттером і Ютубом.

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