Канада вимагатиме від приїжджих підтвердження COVID-вакцинації - Трюдо

Канада незабаром може запровадити як обов'язкову вимогу для іноземців, охочих потрапити до країни, підтвердження повного курсу щеплення проти COVID-19.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це в інтерв’ю Brandon Gonez Show розповів прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

“З великою ймовірністю наша держава з часом може сказати, що повністю вакциновані американці, приїжджі з Південної Америки, Азії або інших регіонів світу можуть відвідувати Канаду - якщо продемонструють підтвердження щеплення”, - сказав Трюдо.

Він назвав обґрунтованою ідею запровадження сертифікату вакцинації для міжнародних подорожей. А також додав, що Канада вже працює над цим питанням із міжнародною спільнотою.

Як повідомлялося, Канада з минулого року тримає свої кордони закритими для більшості іноземців. Дозвіл на в’їзд до країни отримують здебільшого представники соціально значущих професій, зокрема медики.