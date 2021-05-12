Америка дивиться на схід Європи

Америка дивиться на схід Європи

Віталій Портников Віталій Портников
Укрінформ
Україні важливо цим скористатися

Виступ американського президента Джозефа Байдена на саміті “бухарестської дев’ятки” продемонстрував, що нова американська адміністрація з особливою увагою ставиться до питань безпеки у центрі й на сході Європи.

І якщо згадати, що тільки кілька днів тому пройшов візит американського держсекретаря Ентоні Блінкена до української столицю, ця увага виглядає ще більш очевидною.

Адміністрація Дональда Трампа також мала особливі відносини з деякими центральноєвропейськими країнами. Але інтерес до Польщі або Угорщини міг бути пояснений перш за все тим, що їхні лідери підтримували американського президента у ситуації тих непростих відносин, які склалися у нього з лідерами провідних країн Європи.

У Байдена проблем з Меркель або Макроном немає. І тим важливішою є підтримка, яку американський президент демонструє країнам “бухарестської дев’ятки” - тому що ця підтримка пов’язана насамперед із спільними підходами до безпеки континенту.

При цьому велика частина країн “бухарестської дев’ятки” прекрасно розуміють ті проблеми, які створює у регіоні агресивна активність Росії. І підтримують Україну – про що ще раз було сказано під час дискусії на цій зустрічі. А це означає, що коли українська тема прозвучить на майбутньому саміті НАТО, президент США і керівники країн Центральної Європи, хай і не всі, будуть виступати злагоджено.

Україні важливо скористатися і цим взаєморозумінням, й інтересом Білого дому до проблем сходу Європи. Такий інтерес може створити у НАТО міцну коаліцію країн, які будуть виступати за прискорення процесу євроатлантичної інтеграції України та допомогу нашій країні у її протистоянні агресії. І може допомогти переконати тих у НАТО, хто все ще вважає, що з Путіним можна не просто розмовляти, а й домовлятися.

Віталій Портников
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* Точка зору автора може не збігатися з позицією агентства
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