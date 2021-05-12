Америка дивиться на схід Європи

Україні важливо цим скористатися

Виступ американського президента Джозефа Байдена на саміті “бухарестської дев’ятки” продемонстрував, що нова американська адміністрація з особливою увагою ставиться до питань безпеки у центрі й на сході Європи.

І якщо згадати, що тільки кілька днів тому пройшов візит американського держсекретаря Ентоні Блінкена до української столицю, ця увага виглядає ще більш очевидною.

Адміністрація Дональда Трампа також мала особливі відносини з деякими центральноєвропейськими країнами. Але інтерес до Польщі або Угорщини міг бути пояснений перш за все тим, що їхні лідери підтримували американського президента у ситуації тих непростих відносин, які склалися у нього з лідерами провідних країн Європи.

У Байдена проблем з Меркель або Макроном немає. І тим важливішою є підтримка, яку американський президент демонструє країнам “бухарестської дев’ятки” - тому що ця підтримка пов’язана насамперед із спільними підходами до безпеки континенту.

При цьому велика частина країн “бухарестської дев’ятки” прекрасно розуміють ті проблеми, які створює у регіоні агресивна активність Росії. І підтримують Україну – про що ще раз було сказано під час дискусії на цій зустрічі. А це означає, що коли українська тема прозвучить на майбутньому саміті НАТО, президент США і керівники країн Центральної Європи, хай і не всі, будуть виступати злагоджено.

Україні важливо скористатися і цим взаєморозумінням, й інтересом Білого дому до проблем сходу Європи. Такий інтерес може створити у НАТО міцну коаліцію країн, які будуть виступати за прискорення процесу євроатлантичної інтеграції України та допомогу нашій країні у її протистоянні агресії. І може допомогти переконати тих у НАТО, хто все ще вважає, що з Путіним можна не просто розмовляти, а й домовлятися.

Віталій Портников

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