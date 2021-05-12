В Англії, Шотландії та Північній Ірландії за добу не зареєстрували жодної смерті від COVID-19

В Англії, Шотландії та Північній Ірландії у понеділок, 10 травня, не зафіксовано смертей від коронавірусу.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на ВВС.

Водночас у Вельсі зафіксовано чотири летальні випадки.

Зазначається, що "рівень тривоги" через коронавірус у Великій Британії був знижений з четвертого до третього за порадою експертів.

Третій рівень означає, що хоча вірус усе ще циркулює, рівень його передачі не є високим або не зростає експоненціально.

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У Британії спалах захворюваності на коронавірус було зафіксовано у січні, коли країна запровадила п’ятий рівень епіднебезпеки та суворі карантинні обмеження. З лютого захворюваність знизилася. Також з грудня у Сполученому Королівстві стартувала кампанія з вакцинації проти COVID-19.

За останніми даними, у Британії третина дорослого населення вже повністю щеплена від коронавірусу, а дві третини жителів країни отримала одну з двох доз препарату.

Як повідомляв Укрінформ, прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон анонсував наступний етап послаблення коронавірусних обмежень в Англії. В межах третьої фази виходу з локдауну з 17 травня людям уперше за кілька місяців буде дозволено зустрічатися в приміщенні групами до шести осіб або двома повними домогосподарствами.

У Вельсі та Шотландії також запроваджуються послаблення карантину з 17 травня, а у Північній Ірландії – з 24 травня.

За даними Worldometer, станом на 11 травня у Британії зафіксовано понад 4,4 млн випадків коронавірусу, з них 127,6 тис. летальних, одужали більше 4,2 млн осіб.

Загалом у світі виявлено 159 659 062 випадки зараження коронавірусом, зокрема 3 319 284 летальні, одужали 137 369 564 особи.

Фото: PA MEDIA