В Англії, Шотландії та Північній Ірландії за добу не зареєстрували жодної смерті від COVID-19
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на ВВС.
Водночас у Вельсі зафіксовано чотири летальні випадки.
Зазначається, що "рівень тривоги" через коронавірус у Великій Британії був знижений з четвертого до третього за порадою експертів.
Третій рівень означає, що хоча вірус усе ще циркулює, рівень його передачі не є високим або не зростає експоненціально.
У Британії спалах захворюваності на коронавірус було зафіксовано у січні, коли країна запровадила п’ятий рівень епіднебезпеки та суворі карантинні обмеження. З лютого захворюваність знизилася. Також з грудня у Сполученому Королівстві стартувала кампанія з вакцинації проти COVID-19.
За останніми даними, у Британії третина дорослого населення вже повністю щеплена від коронавірусу, а дві третини жителів країни отримала одну з двох доз препарату.
Як повідомляв Укрінформ, прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон анонсував наступний етап послаблення коронавірусних обмежень в Англії. В межах третьої фази виходу з локдауну з 17 травня людям уперше за кілька місяців буде дозволено зустрічатися в приміщенні групами до шести осіб або двома повними домогосподарствами.
У Вельсі та Шотландії також запроваджуються послаблення карантину з 17 травня, а у Північній Ірландії – з 24 травня.
За даними Worldometer, станом на 11 травня у Британії зафіксовано понад 4,4 млн випадків коронавірусу, з них 127,6 тис. летальних, одужали більше 4,2 млн осіб.
Загалом у світі виявлено 159 659 062 випадки зараження коронавірусом, зокрема 3 319 284 летальні, одужали 137 369 564 особи.
Фото: PA MEDIA