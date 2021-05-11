РФ відповіла дзеркально на рішення Румунії вислати російського дипломата

Росія оголосила про рішення вислати з країни заступника військового аташе посольства Румунії у відповідь на рішення Бухареста вислати російського дипломата.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Радіо Свобода.

Зазначається, що посол Румунії в Росії Крістіан Істрате був викликаний 11 травня в МЗС Росії у Москві, де йому вручили ноту про оголошення персоною нон-ґрата помічника аташе з питань оборони при посольстві Румунії капітана Г.Ілієску.

У заяві МЗС РФ йдеться, що у Ілієску має 72 години на те, щоб залишити Росію.

Раніше Румунія вислала помічника військового аташе Росії Олексія Гришаєва. У Бухаресті заявили, що зробили це через діяльність, несумісну з його дипломатичним статусом.

Як повідомляв Укрінформ, Варшава 15 квітня оголосила трьох російських дипломатів персонами нон грата. Підставою для такого рішення було порушення цими особами умов дипломатичного статусу і вчинення дій на шкоду Польщі.

У польському МЗС заявили, що Варшава повністю солідаризується з рішеннями, прийнятими США 15 квітня стосовно політики щодо Росії. У п’ятницю, 16 квітня, глава МЗС Росії Сергій Лавров оголосив про намір видворити п’ятьох польських дипломатів з РФ.

На минулому тижні США також оголосили персонами нон грата 10 російських дипломатів. У Росії відреагували на це дзеркально, видворяючи 10 американських дипломатів з Росії.

17-18 квітня Чехія і РФ взаємно вислали, відповідно, 18 і 20 співробітників посольств з Праги і Москви. Приводом до цього стали заяви влади Чехії про те, що російські спецслужби причетні до вибухів військових складів під Врбетіце в 2014 році. Після цього Чехія зажадала від Росії повернення своїх дипломатів до Москви, пояснюючи це паралічем роботи посольства через видворення майже усіх дипломатів. Росія на це не погодилася, відтак Прага вимагала, аби до кінця травня з Чехії виїхало 60 російських дипломатів.

Напередодні Словаччина заявила про видворення з країни трьох російських дипломатів у жесті солідарності з Чехією.

Литва, Латвія та Естонія також на знак солідарності з Чехією вислали загалом 4-х російських дипломатів, солідаризуючись з чеськими союзниками.