Суд заборонив трьом регіонам в Іспанії продовжити комендантську годину

Адміністративна палата Вищого суду іспанського регіону Наварра заборонила трьом регіональним урядам подовжувати дію комендантської години після завершення надзвичайного стану на національному рівні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє El Mundo.

Судді ухвалили, що таке рішення місцевої влади Країни Басків, Канарських островів та Наварри не відповідає критеріям "необхідності та пропорційності".

З неділі, 9 травня, в Іспанії закінчилася дія надзвичайного стану, запровадженого у зв'язку з пандемією, і тепер рішення місцевої влади щодо подальших карантинних обмежень потрібно погоджувати у суді.

Окрім того, суд не затвердив рішення про те, що тераси ресторанів мають зачинятися о 22:00. Судді вирішили, що цей захід був прив’язаний до комендантської години, тож має бути скасований.

Комендантська година в Іспанії залишається чинною лише у Валенсії та Балеарських островах.

За даними Worldometer, у світі виявлено 160 080 091 випадок зараження коронавірусом, зокрема 3 324 912 летальних, одужали 137 817 318 осіб.

Фото: Jesús Diges EFE