У Вірменії розпустили парламент і призначили нові вибори

Президент Вірменії Армен Саркісян підписав указ про розпуск Національних зборів (парламенту) і призначення виборів.

Про це повідомляється на офіційному сайті президента Вірменії, передає Укрінформ з посиланням на Радіо Азатутюн.

Як зазначається, позачергові парламентські вибори у Вірменії пройдуть 20 червня.

Раніше Національні збори вдруге за два тижні не обрали Нікола Пашиняна на пост прем'єр-міністра. Таким чином, Національні збори сьомого скликання, згідно з досягнутою між парламентською більшістю і двома опозиційними фракціями домовленістю, силою закону було розпущено. Однак цей парламент функціонуватиме до обрання нового парламенту.

Як повідомлялося, 25 квітня Пашинян подав у відставку, щоб відповідно до домовленості, досягнутої з опозиційними політичними силами, парламент двічі не обрав нового прем'єр-міністра і у країні було організовано позачергові парламентські вибори.

Перше засідання парламенту з питання обрання прем'єр-міністра відбулося 3 травня, і парламент тоді не обрав єдиного кандидата Нікола Пашиняна.