Підтримка Байдена у США сягнула 63%

63% американців схвалюють діяльність Президента Джо Байдена, це на 2% більше, ніж наприкінці березня.

Про це свідчать дані опитування AP-NORC, опубліковані в понеділок, передає Укрінформ.

При цьому 96% демократів, 62% прихильників незалежних політичних сил і 23% республіканців позитивно оцінюють роботу Байдена в перші три місяці його перебування при владі.

Опитування також показало, що американці з оптимізмом дивляться на перспективи розвитку країни: 54% заявили, що країна рухається правильним шляхом, 44% вважають, що хибним. Це найвищий показник оптимізму, починаючи з 2017 року.

Загальний рейтинг оцінки Байдена зумовлений підтримкою його дій з подолання пандемії, кроків у сфері охорони здоров'я щодо доступності до медичного обслуговування та економіки.

Стосовно пандемії дії Байдена схвалюють 71% американців, у тому числі 47% республіканців.

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Проте ініційоване Байденом обмеження з використання вогнепальної зброї після серії розстрілів у різних штатах підтримують лише 48% (не підтримують 49%). Ліберальну імміграційну політику схвалюють 43%, не схвалюють 54%.

Опитування проводилося з 29 квітня по 3 травня за участю 1842 повнолітніх жителів США. Статистична похибка становить 3,2%.

Фото: Andrew Harnik/Getty Images