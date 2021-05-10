Перехоплене США судно з російською зброєю прямувало до Ємену

ВМС США перехопили в Аравійському морі судно, яке перевозило з Ірану в Ємен зброю - тисячі штурмових гармат, кулемети, снайперські гвинтівки тощо.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на ABC News.

За словами представника Міністерства оборони США, ракетний крейсер USS Monterey ВМС США перехопив у Аравійському морі біля узбережжя Оману та Пакистану судно без жодних ознак належності до якоїсь із країн та виявив на борту 3000 китайських автоматів Type 56 (різновид автомата Калашникова), сотні великокаліберних кулеметів і снайперських гвинтівок, а також десятки сучасних протитанкових керованих ракет російського виробництва, кілька сотень реактивних гранатометів, оптичні приціли. Розслідування ВМС показало, що судно переправляло зброю бойовикам-хуситам у Ємені, яких підтримує Іран.

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США та інші країни намагаються покласти край конфлікту в Ємені, який призвів до однієї з найбільших гуманітарних катастроф у світі.

Війна в Ємені розпочалася у вересні 2014 року.

Фото: @US5thFleet