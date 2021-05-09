Військовий крейсер США затримав судно з партією російської зброї

Військовий крейсер США затримав судно з партією російської зброї

Фото, відео
Укрінформ
Крейсер ВМС США USS Monterey затримав в Аравійському морі судно, на борту якого перевозили російські протитанкові ракети, китайські штурмові гвинтівки та іншу зброю.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється у Твіттері п'ятого флоту ВМС США.

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Затримане судно не мало розпізнавальних знаків. На його борту були виявлені десятки російських протитанкових керованих ракет, тисячі китайських штурмових гвинтівок, сотні кулеметів, снайперських гвинтівок і гранатометів, а також оптичні приціли.

Після вилучення вантажу і допиту екіпаж судна відпустили.

Фото: @US5thFleet

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