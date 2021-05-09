Військовий крейсер США затримав судно з партією російської зброї

Крейсер ВМС США USS Monterey затримав в Аравійському морі судно, на борту якого перевозили російські протитанкові ракети, китайські штурмові гвинтівки та іншу зброю.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється у Твіттері п'ятого флоту ВМС США.

Затримане судно не мало розпізнавальних знаків. На його борту були виявлені десятки російських протитанкових керованих ракет, тисячі китайських штурмових гвинтівок, сотні кулеметів, снайперських гвинтівок і гранатометів, а також оптичні приціли.

Thousands of illicit weapons interdicted by guided-missile cruiser @USSMonterey (CG 61) from a stateless dhow in international waters of the North Arabian Sea on May 6-7.



Cache of weapons included advanced Russian-made anti-tank guided missiles & Chinese Type 56 assault rifles. pic.twitter.com/07Fv92vbrV — U.S. 5th Fleet (@US5thFleet) May 8, 2021

Після вилучення вантажу і допиту екіпаж судна відпустили.

Фото: @US5thFleet