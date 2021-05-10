Кит застряг на мілині в Темзі на південному заході Лондона

У Темзі на південному заході Лондона вдень у неділю застряло дитинча кита Мінке.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC News.

У Річмондському шлюзі кит розміром близько 4 метрів застряг на мілині під час відливу в річці. Раніше він був помічений в той же день біля мосту Барнс.

Update on the #Richmond #Whale.



The RNLI have just left to applause from onlookers as they move the whale to a safer location.



The future of the whale still hangs in the balance. A vet will assess its health. pic.twitter.com/E1kjFcP8KB — Matt Graveling (@mattgraveling) May 9, 2021

Адміністрація Лондонського порту повідомила, що дитинча кита сіло на мілину близько 19:00. Рятувальники з Королівського національного закладу рятувальних шлюпок (RNLI) прибули на місце події через дві години. До рятувальників також приєдналися дві пожежні команди і британські водолази Marine Life Rescue. В очікуванні рятувальників дитинча поливали водою зі шланга.

Кити Мінке є найменшими з смугачевих китів (довжина не перевищує 10 метрів). Малий полосатик Мінке в даний час є об'єктом китобійного промислу в Норвегії, Ісландії та Японії.