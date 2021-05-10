Кит застряг на мілині в Темзі на південному заході Лондона

Кит застряг на мілині в Темзі на південному заході Лондона

Відео
Укрінформ
У Темзі на південному заході Лондона вдень у неділю застряло дитинча кита Мінке.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC News.

У Річмондському шлюзі кит розміром близько 4 метрів застряг на мілині під час відливу в річці. Раніше він був помічений в той же день біля мосту Барнс.

Адміністрація Лондонського порту повідомила, що дитинча кита сіло на мілину близько 19:00. Рятувальники з Королівського національного закладу рятувальних шлюпок (RNLI) прибули на місце події через дві години. До рятувальників також приєдналися дві пожежні команди і британські водолази Marine Life Rescue. В очікуванні рятувальників дитинча поливали водою зі шланга.

Читайте також: У восьми левів в індійському зоопарку виявили COVID-19

Кити Мінке є найменшими з смугачевих китів (довжина не перевищує 10 метрів). Малий полосатик Мінке в даний час є об'єктом китобійного промислу в Норвегії, Ісландії та Японії.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-