У восьми левів в індійському зоопарку виявили COVID-19
Укрінформ
У восьми левів в індійському зоопарку в місті Гайдарабад виявили коронавірус.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Hindu.
У тварин - легкі симптоми захворювання. Ветеринари припускають, що левам доведеться зробити томографію, щоб з’ясувати, чи пошкоджені легені тварин.
Нині зоопарк закритий для відвідувачів.
В індійському Центрі молекулярної і клітинної біології проведуть детальне дослідження секвенування геномів, щоб з’ясувати, чи передався вірус тваринам від людей.
Раніше понад два десятки працівників зоопарку здали позитивний тест на коронавірус.
Як повідомляв Укрінформ, в океанаріумі Georgia Aquarium в американському штаті Джорджія коронавірус COVID-19 підтвердили в азіатських видр.