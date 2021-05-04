У восьми левів в індійському зоопарку виявили COVID-19

У восьми левів в індійському зоопарку виявили COVID-19

Укрінформ
У восьми левів в індійському зоопарку в місті Гайдарабад виявили коронавірус.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Hindu.

У тварин - легкі симптоми захворювання. Ветеринари припускають, що левам доведеться зробити томографію, щоб з’ясувати, чи пошкоджені легені тварин.

Нині зоопарк закритий для відвідувачів.

В індійському Центрі молекулярної і клітинної біології проведуть детальне дослідження секвенування геномів, щоб з’ясувати, чи передався вірус тваринам від людей.

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Раніше понад два десятки працівників зоопарку здали позитивний тест на коронавірус.

Як повідомляв Укрінформ, в океанаріумі Georgia Aquarium в американському штаті Джорджія коронавірус COVID-19 підтвердили в азіатських видр.

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