Коронавірус дістався Празького зоопарку: захворіли леви і самець горили
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на České Noviny.
Тестування фекалій тварини показало напередодні наявність коронавірусу у двох рідкісних індійських левів Ямвана та Сухі та в самця горили Річарда.
Наразі симптоми у хворих тварин є легкими. За словами директора зоопарку Мирослава Бобека, у левів хвороба проявляється у вигляді нежитю чи кашлю, у тридцятирічного Ріхарда - перевтома і втрата апетиту.
Очевидно, інфекція поширилася на тварин від працівників, незважаючи на всю обережність і вжиті заходи, зазначив Бобек.
Заражені тварини залишаться під наглядом персоналу та ветеринарів, за необхідності їм буде надано підтримуючу терапію. Фахівці зоосаду контактують із колегами, які вже мали подібний досвід, зокрема, в зоопарках Бронкса та Сан-Дієго.
Інші тварини зоопарку будуть також протестовані.
Зоопарки в Чехії наразі закриті через епідемію коронавірусу.
Фото: Petr Hamerník, Miroslav Bobek / Zoo Praha