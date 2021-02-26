Коронавірус дістався Празького зоопарку: захворіли леви і самець горили

У щонайменше трьох мешканців Празького зоопарку виявлено коронавірус.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на České Noviny.

Тестування фекалій тварини показало напередодні наявність коронавірусу у двох рідкісних індійських левів Ямвана та Сухі та в самця горили Річарда.

Лев Ямван

Левиця Сухі

Наразі симптоми у хворих тварин є легкими. За словами директора зоопарку Мирослава Бобека, у левів хвороба проявляється у вигляді нежитю чи кашлю, у тридцятирічного Ріхарда - перевтома і втрата апетиту.

Очевидно, інфекція поширилася на тварин від працівників, незважаючи на всю обережність і вжиті заходи, зазначив Бобек.

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Заражені тварини залишаться під наглядом персоналу та ветеринарів, за необхідності їм буде надано підтримуючу терапію. Фахівці зоосаду контактують із колегами, які вже мали подібний досвід, зокрема, в зоопарках Бронкса та Сан-Дієго.

Інші тварини зоопарку будуть також протестовані.

Зоопарки в Чехії наразі закриті через епідемію коронавірусу.

Фото: Petr Hamerník, Miroslav Bobek / Zoo Praha