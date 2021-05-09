Замах на спікера парламенту Мальдівів могли вчинити політичні опоненти - ЗМІ

Замах на голову парламенту Мальдівів, колишнього президента країни Мохамеда Нашида могли вчинити релігійні екстремісти або політичні опоненти.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє «Аль-Джазіра».

«Це явно добре спланована спроба вбивства Нашида», - заявив спеціальний доповідач ООН з питань свободи релігії або переконань Ахмед Шахід, який обіймав посаду міністра закордонних справ у кабінеті колишнього президента. Він назвав Нашида «найулюбленішою та найбільш ненависною людиною на Мальдівах», додавши, що замах не став несподіванкою - «з огляду на нестримне підбурювання до насильства проти нього».

Колишній політичний в'язень Мохамеда Нашид був обраний президентом за підсумками перших багатопартійних виборів на Мальдівах у 2008 році, які поклали край 30-річній автократії. Та вже за три роки він мусив піти у відставку через заколот силовиків.

Як зазначається, консервативні опоненти засуджували Нашида за намагання секуляризувати Мальдіви. «Хоча вони не взяли на себе відповідальність за напад, деякі акаунти в соціальних мережах, які симпатизують войовничим екстремістським угрупованням, чітко дали зрозуміти, що Нашид - відступник, котрий заслуговує бути вбитим», - розповів науковий співробітник Центру мусульманських держав в університеті Західної Австралії Азім Захір.

За словами колишнього прокурора Мальдівів Діяни Саїда, не можна виключати й інші мотиви, зокрема помсту за переслідування політиків, які отримали вигоду від розкрадання $79 мільйонів з туристичних фондів.

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За інформацією видання, буквально за кілька годин до замаху Нашид оголосив у Твіттері, що отримав список осіб, котрі незаконно отримали гроші від державної туристичної фірми у 2014-му і 2015 роках. Цей скандал призвів у 2018 році до поразки на виборах колишнього президента Абдулли Яміна – тоді переміг близький союзник Мохамеда і його друг з дитинства Ібрагім Мохамед Соліх.

Нашид прийшов до тями в суботу вранці після успішних операцій, його відключили від системи життєзабезпечення. «Я в порядку», - сказав експрезидент. Його родина повідомила, що лікарі «дуже задоволені» станом пацієнта.

Тим часом поліція оголосила про затримання двох осіб за підозрою у причетності до вибуху.

Як повідомляв Укрінформ, 53-річний лідер владної Демократичної партії Мальдівів Мохамед Нашид був доставлений до лікарні в критичному стані. Коли він виходив з дому і збирався сісти в машину, поряд вибухнув замінований мотоцикл.

Фото: The Canadian Press