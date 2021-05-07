На спікера парламенту Мальдівів скоїли замах – він у критичному стані
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Al Jazeera.
Як зазначається, Нашид був поранений унаслідок вибуху бомби у четвер. Вибухівка була прикріплена до мотоцикла та розірвалася, коли він виходив з будинку у Мале і збирався сісти в машину.
Очевидці розповіли, що вибух було чутно по усьому місту.
У результаті замаху 53-річний Нашид отримав травми голови, грудей, живота та кінцівок. Йому провели кілька операцій, зараз він знаходиться у реанімації у критичному стані, але його життю нічого не загрожує.
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За даними АР, поліція Мальдівських островів заявила, що вибух, в результаті якого було поранено експрезидента Мохамеда Нашида та ще чотирьох осіб, включаючи громадянина Великої Британії, був терористичним актом. Наразі правоохоронці намагаються встановити чотирьох можливих підозрюваних. У цьому їм допоможуть колеги з Австралії.
Відповідальність за вибух поки що не взяло жодне з терористичних угрупувань.
Нашид був відвертим критиком релігійного екстремізму в переважно сунітській мусульманській країні.
Фото: The Canadian Press