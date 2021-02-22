На заході Триполі скоїли замах на очільника МВС Лівії

На міністра внутрішніх справ Лівії Фатхі Башагу було неуспішно скоєно замах на заході Триполі.

Як повідомляє Укрінформ, про це заявили у лівійському МВС, пише Сіньхуа.

“О 15:00 було скоєно замах на міністра внутрішніх справ, коли він повертався зі своєї резиденції у районі Джанзур (західне Триполі). Озброєна Toyota із кулеметів відкрила вогонь по конвою міністра”, - йдеться у поширеній міністерством заяві.

Зазначається, що охоронці міністра відкрили вогонь у відповідь, ліквідувавши одного із нападників та захопивши двох інших. Під час стрілянини одного з охоронців було поранено.

“У міністерстві підтвердили, що усіх необхідних юридичних кроків стосовно замаху на вбивство було дотримано”, - зауважує Сіньхуа.

Як відомо, суспільно-політична ситуація у Лівії залишається нестабільною із часу повалення режиму Муаммара Каддафі у 2011 році.