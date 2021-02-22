На заході Триполі скоїли замах на очільника МВС Лівії

На заході Триполі скоїли замах на очільника МВС Лівії

Укрінформ
На міністра внутрішніх справ Лівії Фатхі Башагу було неуспішно скоєно замах на заході Триполі.

Як повідомляє Укрінформ, про це заявили у лівійському МВС, пише Сіньхуа.

“О 15:00 було скоєно замах на міністра внутрішніх справ, коли він повертався зі своєї резиденції у районі Джанзур (західне Триполі). Озброєна Toyota із кулеметів відкрила вогонь по конвою міністра”, - йдеться у поширеній міністерством заяві.

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Зазначається, що охоронці міністра відкрили вогонь у відповідь, ліквідувавши одного із нападників та захопивши двох інших. Під час стрілянини одного з охоронців було поранено.

“У міністерстві підтвердили, що усіх необхідних юридичних кроків стосовно замаху на вбивство було дотримано”, - зауважує Сіньхуа.

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Як відомо, суспільно-політична ситуація у Лівії залишається нестабільною із часу повалення режиму Муаммара Каддафі у 2011 році.

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