Мафія готувала замах на президента Сербії - глава МВС

Глава МВС Сербії Александар Вулін заявив, що під час обшуків у членів організованого злочинного угруповання було виявлено снайперську рушницю з глушником, яка могла бути використана для ліквідації президента країни Александара Вучича.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє сербський портал B92.

«Ми знаходили наркотики скрізь, майже в кожній квартирі. Наркотики, зброю, гроші. Те, чого ми не очікували, - це знайти снайперську гвинтівку з глушником. Вона не потрібна для протистоянь з бандитами. Снайперські гвинтівки використовуються для ліквідації тих, хто може сильно зашкодити, хто має велике політичне значення. Чи могли вони ліквідувати мене? Могли б. Це вирішило б їхні проблеми? Ні. Єдиною людиною, ліквідація якої зупинила б організовану боротьбу з мафією, був би Александар Вучич», - наголосив очільник МВС Сербії.

Міністр не уточнив, чи збільшили з огляду на це охорону президента.

Як повідомлялося, поліція Сербії та Агентство безпеки та інформації у четвер затримали членів великого злочинного угруповання, яке, імовірно, співпрацює з чорногорськими мафіозними кланами. Показові обшуки пройшли в тому числі на стадіоні футбольного клубу «Партизан» в Белграді, з фанатами якого пов'язують лідерів угруповання.