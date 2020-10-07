На Мальдівах колишнього віцепрезидента посадили на 20 років за корупцію

Верховний суд Мальдівської Республіки засудив на 20 років позбавлення волі колишнього віцепрезидента країни Ахмеда Адіба за трьома корупційними статтями.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє AFP.

Суд оголосив вирок після того, як Адіб визнав свою провину у незаконному збагаченні, відмиванні грошей та зловживанні владою.

Також суд оштрафував колишнього віцепрезидента на $129 тисяч.

Прокуратура обвинувачувала Адіба у заподіянні державі збитків у розмірі $260 мільйонів - він за хабарі надавав дозволи за оренду островів, які належать Мальдівам.

Зазначається, що у мальдівській в’язниці вже відбуває 5-річний термін колишній глава держави Адбулла Ямін, якого у листопаді минулого року засудили за відмивання грошей під час перебування на посаді у 2013-2018 рр.