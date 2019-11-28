На Мальдівах експрезидента засудили до п'яти років за корупцію

Суд на Мальдівах засудив колишнього президента країни Абдуллу Яміна до п'яти років позбавлення волі та штрафу у розмірі 5 мільйонів доларів за корупційні дії.

Про це повідомляє Maldives Independent.

“60-річного лідера (Абдуллу Яміна — ред.) було оштрафовано на 5 мільйонів доларів та засуджено на 5 років позбавлення волі. Це є мінімальним тюремним строком згідно з антикорупційним законодавством, яке було ухвалене у 2014 році”, - йдеться у повідомленні.

Згідно з рішення суду, колишній президент “відмив” 1 мільйон доларів США через свій банківський рахунок.

Зазначається, що для оголошення вироку п'ятеро суддів впродовж 10 днів перебували у нарадчій кімнаті.

Ямін перебував на посаді президента Мальдівської Республіки з листопада 2013 року до листопада 2018 року.

Фото із сайту maldivesindependent.com