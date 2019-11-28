На Мальдівах експрезидента засудили до п'яти років за корупцію

На Мальдівах експрезидента засудили до п'яти років за корупцію

Укрінформ
Суд на Мальдівах засудив колишнього президента країни Абдуллу Яміна до п'яти років позбавлення волі та штрафу у розмірі 5 мільйонів доларів за корупційні дії.

Про це повідомляє Maldives Independent.

“60-річного лідера (Абдуллу Яміна — ред.) було оштрафовано на 5 мільйонів доларів та засуджено на 5 років позбавлення волі. Це є мінімальним тюремним строком згідно з антикорупційним законодавством, яке було ухвалене у 2014 році”, - йдеться у повідомленні.

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Згідно з рішення суду, колишній президент “відмив” 1 мільйон доларів США через свій банківський рахунок.

Зазначається, що для оголошення вироку п'ятеро суддів впродовж 10 днів перебували у нарадчій кімнаті.

Ямін перебував на посаді президента Мальдівської Республіки з листопада 2013 року до листопада 2018 року.

Фото із сайту maldivesindependent.com

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