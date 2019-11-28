Справа про вбивство журналістки: на Мальті вимагають відставки прем'єра

На Мальті демонстранти вимагають відставки прем'єр-міністра країни Джозефа Муската після кількох відставок в його уряді, які відбулися на тлі розслідування справи про вбивство журналістки-антикорупціонерки Дафне Каруани Галісії.

Про це повідомляє Times of Malta.

“Протестувальники вимагають від прем'єр-міністра (Мальти — ред.) Джозефа Муската піти у відставку після тижня політичних відставок та активне поліцейське розслідування (справи про вбивство Дафне Каруани Галісії — ред.)”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє газета, люди вже вп'яте зібралися впродовж останнього тижня біля парламенту країни з вимогою до Муската.

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Раніше міністр туризму Мальти Конрад Міззі та керівник апарату прем’єр-міністра Мальти Кіт Шембрі подали заяву про свою відставку на тлі розслідування вбивства Дафне Каруани Галісії, а міністр економіки Кріс Кардона “відсторонив себе від виконання обов'язків до завершення розслідування” вбивства журналістки-антикорупціонерки.

Як відомо, 16 жовтня 2017 року на Мальті внаслідок вибуху автомобіля загинула журналістка Дафна Каруана Галісія, яка розслідувала корупційні злочини в рамках проєкту Panama Papers та звинувачувала у корупції мальтійського прем’єр-міністра.

Журналістка розслідувала можливу причетність мальтійської влади до італійсько-лівійської афери з контрабанди дизпалива.

Троє чоловіків — брати Альфред і Джордж Дегіорджо і їхній друг Вінсент Мускат були звинувачені в підриві в автомобілі бомби. Вони були заарештовані в грудні 2017 року, але не визнали себе винними в суді.