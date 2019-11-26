На Мальті міністр пішов у відставку на тлі розслідування вбивства журналістки

Міністр туризму Мальти Конрад Міззі подав заяву про свою відставку на тлі розслідування вбивства журналістки-антикорупціонерки Дафне Каруани Галісії.

Про це повідомляє Malta Today.

“Конрад Міззі подав свою заяву про відставку з посади міністра (туризму — ред.)”, - йдеться у повідомленні.

Водночас, міністр економіки Кріс Кардона “відсторонив себе від виконання обов'язків до завершення розслідування” вбивства журналістки-антикорупціонерки.

Як зауважує газета, кілька годин тому у відставку також подав керівник апарату прем’єр-міністра Мальти Кіт Шембрі.

Зазначається, що Шембрі й Міззі мають бізнесові зв'язки з бізнесменом Йоргенем Фенечем, якого затримали минулого тижня правоохоронці Мальти в ході розслідування про вбивство Галісії. А Кардона відомий тим, що подав на журналістку до суду за новину про те, що він начебто під час урядового відрядження в Німеччині відвідував повій.

Раніше мальтійська влада помилувала одного з підозрюваних у справі про вбивство журналістки Дафни Каруани Галісії в обмін на свідчення у суді.

Як відомо, 16 жовтня 2017 року на Мальті внаслідок вибуху автомобіля загинула журналістка Дафна Каруана Галісія, яка розслідувала корупційні злочини в рамках проєкту Panama Papers та звинувачувала у корупції мальтійського прем’єр-міністра.

Читайте також: Одного з підозрюваних у вбивстві журналістки на Мальті помилували в обмін на свідчення

Журналістка розслідувала можливу причетність мальтійської влади до італійсько-лівійської афери з контрабанди дизпалива.

Троє чоловіків — брати Альфред і Джордж Дегіорджо і їхній друг Вінсент Мускат були звинувачені в підриві в автомобілі бомби. Вони були заарештовані в грудні 2017 року, але не визнали себе винними в суді.

Фото: maltadigest.com