Одного з підозрюваних у вбивстві журналістки на Мальті помилували в обмін на свідчення

Мальтійська влада помилувала одного з підозрюваних у справі про вбивство журналістки Дафни Каруани Галісії в обмін на свідчення у суді.

Про це повідомляє Times of Malta.

«Влада Мальти надала помилування одному із фігурантів справи про вбивство журналістки Дафни Каруани Галісії в обмін на його свідчення у суді. Прем'єр-міністр Джозеф Маскат підписав лист, в якому зобов’язався рекомендувати помилування для Мелвіна Теуми за умови підтвердження наданої ним інформації про вбивство в жовтні 2017 року», - йдеться в повідомленні.

Після того, як адвокати обох сторін вирішили юридичні питання у вихідні, помилування офіційно було затверджено президентом Джорджем Веллою в понеділок вдень.

Вважається, що Теума надав достатню кількість доказів у поліції для підтвердження своїх показань.

Помилування буде надано за виконання низки умов, які потребують всебічної співпраці Теуми. Помилування може бути відкликано, і проти підозрюваного будуть вжиті заходи, якщо він не дотримуватиметься домовленостей із прокуратурою.

Теума вважається посередником, який зв'язав замовників вбивства з виконавцями і співучасниками, які допомогли придбати вибуховий пристрій. Він був затриманий минулого тижня.

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Згідно із судовими даними, Теума, водій таксі з Біркіркари, раніше був причетний до незаконного отримання кредитів. Слідчі також кажуть, що він проводив нелегальну лотерею, яка проходила паралельно офіційній національній лотереї.

Як відомо, 16 жовтня 2017 року на Мальті внаслідок вибуху автомобіля загинула журналістка Дафна Каруана Галісія, яка розслідувала корупційні злочини в рамках проєкту Panama Papers та звинувачувала у корупції мальтійського прем’єр-міністра.

Журналістка розслідувала можливу причетність мальтійської влади до італійсько-лівійської афери з контрабанди дизпалива.

Троє чоловіків - брати Альфред і Джордж Дегіорджо і їхній друг Вінсент Мускат були звинувачені в підриві у автомобілі бомби. Вони були заарештовані в грудні 2017 року, але не визнали себе винними в суді.

Фото: picture-alliance/dpa